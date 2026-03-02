Тренер Илья Воробьев поделился опытом работы с иностранными хоккеистами
Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга», СКА, ЦСКА и сборной России Илья Воробьев стал гостем прямого эфира «СЭ», в котором рассказал о нюансах своей работы.
— Насколько тренер должен контролировать раздевалку? Что там говорят, о чем?
— Есть выражение: тренер как хороший сосед. Ты рядом, но не внутри. Должен чувствовать атмосферу, понимать, идем ли мы в одном направлении. Если начинаются конфликты, вызываешь игроков, разговариваешь. Такое тоже бывало.
— Были сложные случаи?
— Были. Например, Бек и Плотников — ребята непростые, характерные. Между собой могли спорить, с другими тоже. Это рабочий процесс.
— А иностранцы? В одних клубах они органично вливаются, в других — нет.
— Если в команде что-то не так, у легионера это проявляется быстрее. Их всего пять, и спрос с них выше — они должны делать разницу. Есть и российские ребята с похожим характером, но они чаще воспитаны в командной системе.
Снайпер вообще должен быть в меру эгоистом. Возьмите великих. Почему у Александра Овечкина столько голов? Потому что в нужный момент он берет и бросает. Но именно в меру.
— Ситуация: дорогой легионер уехал, команда вынуждена играть без него. Как реагировать тренеру?
— Сейчас и тренеры могут уехать. Причины бывают разные: рождение ребенка, семейные обстоятельства. Были случаи, когда я не отпускал, были — когда отпускал. Например, одного не отпустил, другого — отпустил и сгладил ситуацию внутри команды. Где-то дал паузу, не поставил в состав, чтобы остыл.
Каждый случай индивидуален. Конечно, когда уезжает игрок первого звена, это непросто. Но иногда команда и без него справляется.
— С иностранцами сложнее? У них рычагов давления меньше?
— С одной стороны, сложнее. Но механизмы есть. Можно говорить о восстановлении, о форме, о лишнем весе. Если захотеть, варианты находятся.
Главное — чтобы человек сам хотел играть здесь. Тогда проблем не возникает.
— Правильного веса не существует?
— Он варьируется. Все индивидуально.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3