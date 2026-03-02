Тренер Илья Воробьев поделился опытом работы с иностранными хоккеистами

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга», СКА, ЦСКА и сборной России Илья Воробьев стал гостем прямого эфира «СЭ», в котором рассказал о нюансах своей работы.

— Насколько тренер должен контролировать раздевалку? Что там говорят, о чем?

— Есть выражение: тренер как хороший сосед. Ты рядом, но не внутри. Должен чувствовать атмосферу, понимать, идем ли мы в одном направлении. Если начинаются конфликты, вызываешь игроков, разговариваешь. Такое тоже бывало.

— Были сложные случаи?

— Были. Например, Бек и Плотников — ребята непростые, характерные. Между собой могли спорить, с другими тоже. Это рабочий процесс.

— А иностранцы? В одних клубах они органично вливаются, в других — нет.

— Если в команде что-то не так, у легионера это проявляется быстрее. Их всего пять, и спрос с них выше — они должны делать разницу. Есть и российские ребята с похожим характером, но они чаще воспитаны в командной системе.

Снайпер вообще должен быть в меру эгоистом. Возьмите великих. Почему у Александра Овечкина столько голов? Потому что в нужный момент он берет и бросает. Но именно в меру.

— Ситуация: дорогой легионер уехал, команда вынуждена играть без него. Как реагировать тренеру?

— Сейчас и тренеры могут уехать. Причины бывают разные: рождение ребенка, семейные обстоятельства. Были случаи, когда я не отпускал, были — когда отпускал. Например, одного не отпустил, другого — отпустил и сгладил ситуацию внутри команды. Где-то дал паузу, не поставил в состав, чтобы остыл.

Каждый случай индивидуален. Конечно, когда уезжает игрок первого звена, это непросто. Но иногда команда и без него справляется.

— С иностранцами сложнее? У них рычагов давления меньше?

— С одной стороны, сложнее. Но механизмы есть. Можно говорить о восстановлении, о форме, о лишнем весе. Если захотеть, варианты находятся.

Главное — чтобы человек сам хотел играть здесь. Тогда проблем не возникает.

— Правильного веса не существует?

— Он варьируется. Все индивидуально.

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