Ларионов — о поражении от СКА: «Торпедо» не хватило удачи и хладнокровия в завершении»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение нижегородской команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ против СКА (1:4).

— Хочу поздравить команду соперника с победой. Хорошая атмосфера, хороший хоккей, хорошая игра. Наши ребята играли против сильной команды. Не хватило, конечно, удачи и хладнокровия в завершении. Несмотря на поражение, матч удался. Здесь очень сложно подобрать слова, чтобы добиться чего-то большего. То, что они сделали, больше уже спрашивать нельзя. Ребята, начиная с первого периода, проигрывали 0:3, вернулись в игру, доминировали. Но, к сожалению, очень сильная игра вратаря СКА не позволила нам догнать соперника и спасти матч, — передает слова Ларионова корреспондент «СЭ».

СКА набрал 39 очков в 30 матчах и вышел на третье место в турнирной таблице «Запада». «Торпедо» с 31 баллом после 29 встреч идет на восьмой позиции.