Ларионов — об отсутствии Голдобина в составе СКА: «Он просто проиграл конкуренцию»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов объяснил, почему нападающий Николай Голдобин не попал в состав команды на матч против «Локомотива» в FONBET чемпионате КХЛ.
Игра прошла в понедельник и завершилась со счетом 4:2 в пользу ярославцев.
«Есть такие понятия, как концентрация, конкуренция и рабочая этика. Вот по тем причинам, которые я вам назвал. Он просто проиграл конкуренцию в составе», — приводит ТАСС слова Ларионова.
Ранее после матча со «Спартаком» (1:3) Ларионов раскритиковал игру Голдобина. В той встрече 29-летний форвард провел на льду меньше всех времени — восемь минут.
СКА в августе забрал Голдобина из списка отказов. Ранее хоккеист выступал за «Спартак».
Источник: ТАСС
