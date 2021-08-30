Тренер «Химика» увел команду со льда в матче с «Динамо», протестуя против решения судей

Главный тренер «Химика» Сергей Решетников увел команду со льда во время матча с питерским «Динамо» на предсезонном турнире, протестуя против решения судей.

Инцидент произошел в конце третьего периода. «Химик» снял вратаря и, по мнению Решетникова, судьи пропустили удаление. После продолжительных споров с судьями тренер принял решение увести команду в раздевалку.

На тот момент счет в матче был 4:3 в пользу питерского «Динамо».