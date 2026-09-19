Тренер «Динамо» Тамбиев о поражении от «Амура»: «Пятиминутное удаление сломало игру»
Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Амуром» (0:4) в FONBET чемпионате КХЛ.
«Игра спецбригад предрешила исход встречи. Ненужное пятиминутное удаление сильно повлияло на исход матча. Кроме как навала, я ничего не увидел со стороны «Амура». Мы знали, что будет навал: первая [домашняя для «Амура»] игра, трибуны их погонят вперед. Нити игры были в наших руках. Мы спокойно делали то, что мы делаем. Еще раз: пятиминутное удаление сломало игру. Я не обращаю внимания, во сколько игра. Мы знали, что она в 10 утра. Не в этом дело», — сказал Тамбиев на послематчевой пресс-конференции.
«Динамо» с 8 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» (5 очков) находится на восьмом месте таблицы Востока.
22 сентября «Динамо» сыграет с «Барысом».
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