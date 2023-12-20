Кудашов: «Должен был поехать на стажировку в «Тампу», когда меня сняли из «Локомотива»»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов в интервью «СЭ» рассказал о возможной стажировке в клубе НХЛ.
— Некоторые тренеры ездили стажироваться в Северную Америку. У вас было такое желание?
— Я должен был поехать в «Тампу», когда меня сняли из «Локомотиве». Я уже договорился, но не помню, почему не получилось. «Тампой» руководил Купер. У меня в штабе работал Наместников, а его сын как раз играл в «Тампе». Или Игорь Николаевич Ларионов договаривался — я уже не помню, как это было. Я должен был поехать на домашние игры, но почему-то не получилось.
— В чем видели пользу от этого?
— Сравнить, увидеть и понять, как работают тренеры в НХЛ.
— Почему «Тампа»?
— Была такая возможность. Я же просил еще зайти на какие-то игры в тренерскую: посидеть, послушать. Не все тренеры согласятся на такое.
— Позднее к этой идее не возвращались?
— Было не до этого, всегда работал: полуфиналы, финалы, сборная, чемпионаты мира. Оставалось время только на то, чтобы перезарядить батарейки. А в плей-офф никто уже не пустит тебя в тренерскую.
В октябре 2023 года стало известно, что бывший главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поехал на стажировку в клуб НХЛ «Ванкувер».
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