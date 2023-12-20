Кудашов — о шансах «Динамо» на Кубок Гагарина: «Мы обыграли всех. И проиграли всем»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов в интервью «СЭ» прокомментировал перспективы команды в сезоне-2023/24.
— В этом сезоне результат для «Динамо» особенно важен?
— Результат важен всегда, но сейчас да, особенно. Я понимаю.
— Результат — выход в финал конференции?
— Я не раз говорил про результат. Радулов наконец донес в прошлом году правильную мысль. Какая разница, попал ты в плей-офф, не попал, вылетел в первом раунде или в финале? Кубок — один!
— Но готово ли «Динамо» сейчас к кубку?
— Мы обыграли всех. И проиграли всем. А назовите хотя бы одну команду, которая не так прошла половину чемпионата? Пока мы все идем на равных.
В нынешнем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 41 матче.
Московское «Динамо» дважды выигрывало Кубок Гагарина в истории: в 2012 и 2013 годах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|41
|25
|16
|55
|2
|Авангард
|39
|26
|13
|55
|3
|Сал. Юлаев
|40
|25
|15
|52
|4
|Лада
|42
|21
|21
|51
|5
|Ак Барс
|41
|24
|17
|50
|6
|Трактор
|41
|22
|19
|48
|7
|Автомобилист
|42
|21
|21
|47
|8
|Сибирь
|42
|19
|23
|45
|9
|Амур
|40
|16
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|40
|14
|26
|36
|11
|Адмирал
|38
|12
|26
|32
|12
|Барыс
|41
|12
|29
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|42
|27
|15
|58
|2
|Динамо М
|41
|27
|14
|58
|3
|Локомотив
|39
|25
|14
|53
|4
|СКА
|40
|26
|14
|53
|5
|Торпедо
|41
|24
|17
|51
|6
|ЦСКА
|40
|22
|18
|46
|7
|Северсталь
|40
|18
|22
|43
|8
|Динамо Мн
|39
|18
|21
|40
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|41
|14
|27
|32
|11
|Витязь
|41
|13
|28
|31
|20.12
|12:30
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Адмирал – Амур
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