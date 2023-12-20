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Сегодня, 11:10

Кудашов — о шансах «Динамо» на Кубок Гагарина: «Мы обыграли всех. И проиграли всем»

Тренер «Динамо» Кудашов оценил шансы команды на победу в Кубке Гагарина
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов в интервью «СЭ» прокомментировал перспективы команды в сезоне-2023/24.

— В этом сезоне результат для «Динамо» особенно важен?

— Результат важен всегда, но сейчас да, особенно. Я понимаю.

— Результат — выход в финал конференции?

— Я не раз говорил про результат. Радулов наконец донес в прошлом году правильную мысль. Какая разница, попал ты в плей-офф, не попал, вылетел в первом раунде или в финале? Кубок — один!

— Но готово ли «Динамо» сейчас к кубку?

— Мы обыграли всех. И проиграли всем. А назовите хотя бы одну команду, которая не так прошла половину чемпионата? Пока мы все идем на равных.

В нынешнем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 41 матче.

Московское «Динамо» дважды выигрывало Кубок Гагарина в истории: в 2012 и 2013 годах.

Алексей Кудашов. «Наши тренеры не хуже, а многие — лучше коллег из НХЛ». Кудашов — о «Динамо», Крикунове и недоброжелателях
Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 41 25 16 55
2 Авангард 39 26 13 55
3 Сал. Юлаев 40 25 15 52
4 Лада 42 21 21 51
5 Ак Барс 41 24 17 50
6 Трактор 41 22 19 48
7 Автомобилист 42 21 21 47
8 Сибирь 42 19 23 45
9 Амур 40 16 24 39
10 Нефтехимик 40 14 26 36
11 Адмирал 38 12 26 32
12 Барыс 41 12 29 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 42 27 15 58
2 Динамо М 41 27 14 58
3 Локомотив 39 25 14 53
4 СКА 40 26 14 53
5 Торпедо 41 24 17 51
6 ЦСКА 40 22 18 46
7 Северсталь 40 18 22 43
8 Динамо Мн 39 18 21 40
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 41 14 27 32
11 Витязь 41 13 28 31
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