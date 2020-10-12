Тренер «Динамо» Бабенко: «Крикунов попал в неприятную ситуацию»

Старший тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко, исполнявший обязанности главного тренера в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:3), рассказал о здоровье Владимира Крикунова. Ранее стало известно, что специалист госпитализирован с аппендицитом.

— Сыграли одним кулаком, единым целым, — сказал Бабенко. — Наш главный тренер попал в неприятную ситуацию. Мы узнали об этом прямо перед матчем. Ребята сплотились, хотели доставить позитивные эмоции Владимиру Васильевичу Крикунову. Были ошибки, но смогли их исправить, забили нужные голы. Довольны результатом.

— Это был лучший матч Кагарлицкого после возвращения?

— Он сыграл неплохо, звено сработало, забило нужные голы. Думаю, это был один из лучших матчей. И по движению Дмитрий действовал хорошо, и опасные моменты создавал и реализовывал. Надеемся, что эта игра придаст ему уверенности. Плюс Петербург — стимул для него. Скажу так: лучшая игра, которая у него была, но это все еще далеко не то, что мы реально хотим от него видеть.