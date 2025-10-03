Кудашов — о матче «Динамо» с «Трактором»: «Дали интригу зрителям»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов остался доволен игрой команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2 Б).
Бело-голубые вели 2:0, затем в концовке третьего периода упустили преимущество в две шайбы, но смогли одержать победу в серии буллитов.
«Я думаю, сегодня получилась интересная игра. Хорошо играли от начала до конца. Дали интригу зрителям. Могу сказать, что довольны матчем», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Кудашова.
Также тренер прокомментировал ситуацию с упущенной победой в основное время.
«Она очень детская. Не хочу выносить ее на публичное обсуждение. Нужно было держать шайбу и не атаковать лишний раз соперника, даже когда играешь в большинстве. Но ничего страшного, ошибки нам даются, чтобы их исправлять», — добавил специалист.
«Динамо» набрало 11 очков за 10 матчей и поднялось на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. 5 октября московская команда на выезде сыграет с «Торпедо».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|10
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|3.10
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|3.10
|19:00
|
Спартак – СКА
|- : -
|3.10
|19:00
|
Торпедо НН – Северсталь
|- : -
|3.10
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|3.10
|19:30
|
ЦСКА – Металлург Мг
|- : -
|3.10
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|- : -