Кудашов — о матче «Динамо» с «Трактором»: «Дали интригу зрителям»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов остался доволен игрой команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2 Б).

Бело-голубые вели 2:0, затем в концовке третьего периода упустили преимущество в две шайбы, но смогли одержать победу в серии буллитов.

«Я думаю, сегодня получилась интересная игра. Хорошо играли от начала до конца. Дали интригу зрителям. Могу сказать, что довольны матчем», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Кудашова.

Также тренер прокомментировал ситуацию с упущенной победой в основное время.

«Она очень детская. Не хочу выносить ее на публичное обсуждение. Нужно было держать шайбу и не атаковать лишний раз соперника, даже когда играешь в большинстве. Но ничего страшного, ошибки нам даются, чтобы их исправлять», — добавил специалист.

«Динамо» набрало 11 очков за 10 матчей и поднялось на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. 5 октября московская команда на выезде сыграет с «Торпедо».