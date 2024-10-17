Воробьев: «Сегодня ЦСКА играл с горячим сердцем, но не хватает удачи»
Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от СКА (4:5 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Очень много было борьбы. В принципе, так и должно было быть в матче СКА — ЦСКА. Два гола мы отыграли, сражались. В конце был момент у Исхакова в овертайме — он не забил. В обратную сторону забили.
Ребята играли сегодня с горячим сердцем. В раздевалке я это им и сказал. Чуть-чуть где-то не хватает везения, удачи. Я уверен, что мы это переломим, и игра пойдет в наше русло», — сказал Воробьев после игры.
СКА одержал третью победу подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 23 очка и занимает второе место в таблице Западной конференции. ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Команда с 20 очками расположилась на 6-й строчке таблицы «Запада».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|17
|13
|4
|28
|2
|СКА
|17
|11
|6
|23
|3
|Спартак
|16
|10
|6
|22
|4
|Северсталь
|17
|10
|7
|20
|5
|Торпедо
|16
|9
|7
|20
|6
|ЦСКА
|17
|7
|10
|20
|7
|Динамо Мн
|15
|8
|7
|17
|8
|Динамо М
|16
|8
|8
|17
|9
|Витязь
|16
|8
|8
|16
|10
|Куньлунь РС
|16
|6
|10
|13
|11
|Сочи
|15
|5
|10
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|16
|11
|5
|24
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|17
|7
|10
|19
|5
|Металлург Мг
|18
|9
|9
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Сал. Юлаев
|13
|8
|5
|16
|8
|Лада
|17
|7
|10
|16
|9
|Адмирал
|15
|6
|9
|15
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
Результаты / календарь
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
|17.10
|12:00
|
Амур – Северсталь
|1 : 2
|17.10
|12:30
|
Адмирал – Лада
|1 : 6
|17.10
|16:30
|
Авангард – Спартак
|5 : 6
|17.10
|19:00
|
Торпедо – Нефтехимик
|5 : 4 ОТ
|17.10
|19:00
|
Витязь – Автомобилист
|1 : 3
|17.10
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург Мг
|0 : 2
|17.10
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|5 : 4 ОТ
Новости