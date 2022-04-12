Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после победы над СКА (3:1) в шестом матче серии полуфинала Кубка Гагарина подвел итоги встречи.

— Не скажу, что мы сыграли самый легкий или сложный матч. Получили не новый, но определенный опыт, в этом году мы еще не были в такой ситуации. Рад за ребят, выдержали давление в подготовке к матчу, сам матч. Немножко сбавили во втором. Хотя в третьем сыграли как просили. Наших ребят с победой. Ребята из СКА тоже показали определенный уровень, слаженная команда, очень много мастерства. Сложно против движения шайбы играть, потому что она всегда будет ходить быстрее. Но сегодня мы это смогли, перевели шайбу в зону соперника, заставили его ошибаться. Посмотрим, как будет в Питере, главное, чтобы потусторонние силы не вмешались, а чтобы хоккеисты решали судьбу этого матча на льду.

— Сегодня поменяли сочетания. Удовлетворила ли вас игра троек, которые были сегодня?

— Я думаю, что наши тройки не так сильно изменились. Хотя, вы правы. Есть время подумать, на данную минуту об изменениях сложно говорить, но пока, наверное, не планируем.

— Довольны сочетаниями?

— Определенную химию, которую хотели увидеть, мы увидели. Сочетания троек устраивает и нас, и ребят. Выиграть такой матч, не самые легкие 24 часа для нас, потому что первые две серии сложились для нас, так сказать, «легко». Я рад, что мы сделали правильные выводы и хорошо подготовились к сегодняшнему матчу.

— Снова пропустили шайбу «в раздевалку». Как вы будете с этим бороться?

— Бороться мы с этим не будем, это эмоции, зависит больше от игроков. Единственное, что мы можем сделать, поддержать их и настроить. Если я правильно помню, полтора периода игры еще было. Конечно, все расстроились, сложная ситуация. Могло бы этого не быть, но это случилось. Постарались подсказать ребятам, что смогли. Я считаю, что они правильно среагировали, и третий период они правильно сыграли плюс-минус.

— Не собираетесь использовать 7-м защитником Гилмора?

— Хороший вопрос, я всегда держу Джона в уме. Наверное, все-таки надо будет проанализировать игру и понять, в каких моментах мы можем его подключить. Я знаю, что Джон готов, тренируется очень усердно. В этом есть определенная мысль и большой смысл для нашей команды, потому что он свежий. Посмотрим.

— Что можете сказать про Григоренко? Появилась фраза «Миша на районе».

— Здесь сложно что-то добавить, хотел сохранить фокус наших ребят, любого звена, на том, что предстоит. Я рад, что ребята «были на районе, но в подъезд не зашли» (улыбается). Сегодня это случилось, если продолжать эту тематику, то «в подъезд они зашли». — сказал Федоров.

Счет в серии 3-3. Следующая игра между ЦСКА и СКА пройдет 14 апреля в Санкт-Петербурге.