Федоров рассказал о состоянии лидеров ЦСКА перед финалом Кубка Гагарина

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился ожиданиями от серии матчей с «Металлургом» в финале Кубка Гагарина.

— Все лидеры были на Олимпиаде, можно ли происходящее назвать эхом Олимпиады?

— Возможно, но также это может быть и по другим причинам. То, что я думаю, на данный момент оставлю при себе. Им надо отдать должное, они все равно часть команды, помогают ей двигаться вперед. Это самое главное.

— Как вы видите готовность Ивана Федотова к своему первому финалу? И можно ли сказать, что Кошечкин может быть не совсем готов?

— Во-первых, начну с того, что уважаю всех хоккеистов и своей команды, и команды соперника. Второе, вы правы, на этот вопрос может детально ответить тренер вратарей. Третье, финал, за своего вратаря я точно вам скажу, Ваня готов. Про вратаря соперника также могу сказать, что он готовится и готов. Для этого игры и существуют, чтобы понять, кто готов и насколько.

— Помогали ли при подготовке матчи, сыгранные в регулярке против «Металлурга»?

— У нас было 9-10 максимум игроков в нападении, когда мы играли в гостях, дома также был непростой матч. Мы редко встречаемся с такими хорошими обученными соперниками, но Магнитка тем и выделяется. Травмы накрыли их ближе к плей-офф, а так они ровно прошли плей-офф. Конкретно не буду говорить, военная тайна. Но то, что мы подняли оттуда определенные наши действия, это точно.

— Поедут ли Грудинин и Мингачев в Магнитогорск с главной командой? Или в Санкт-Петербург к молодежной?

— Они сегодня отдохнули полдня и летят с нами в Магнитогорск оба.

Первый матч серии финала Кубка Гагарина состоится 18 апреля в Магнитогорске.