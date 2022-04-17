Федоров рассказал о состоянии лидеров ЦСКА перед финалом Кубка Гагарина
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился ожиданиями от серии матчей с «Металлургом» в финале Кубка Гагарина.
— Все лидеры были на Олимпиаде, можно ли происходящее назвать эхом Олимпиады?
— Возможно, но также это может быть и по другим причинам. То, что я думаю, на данный момент оставлю при себе. Им надо отдать должное, они все равно часть команды, помогают ей двигаться вперед. Это самое главное.
— Как вы видите готовность Ивана Федотова к своему первому финалу? И можно ли сказать, что Кошечкин может быть не совсем готов?
— Во-первых, начну с того, что уважаю всех хоккеистов и своей команды, и команды соперника. Второе, вы правы, на этот вопрос может детально ответить тренер вратарей. Третье, финал, за своего вратаря я точно вам скажу, Ваня готов. Про вратаря соперника также могу сказать, что он готовится и готов. Для этого игры и существуют, чтобы понять, кто готов и насколько.
— Помогали ли при подготовке матчи, сыгранные в регулярке против «Металлурга»?
— У нас было 9-10 максимум игроков в нападении, когда мы играли в гостях, дома также был непростой матч. Мы редко встречаемся с такими хорошими обученными соперниками, но Магнитка тем и выделяется. Травмы накрыли их ближе к плей-офф, а так они ровно прошли плей-офф. Конкретно не буду говорить, военная тайна. Но то, что мы подняли оттуда определенные наши действия, это точно.
— Поедут ли Грудинин и Мингачев в Магнитогорск с главной командой? Или в Санкт-Петербург к молодежной?
— Они сегодня отдохнули полдня и летят с нами в Магнитогорск оба.
Первый матч серии финала Кубка Гагарина состоится 18 апреля в Магнитогорске.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|18.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|- : -