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Тренер ЦСКА Никитин считает, что 4-0 со «Спартаком» не отражает реальности противостояния

9 марта 2021, 23:12
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Спартаком» в четвертьфинале Западной конференции Кубка Гагарина. 9 марта армейцы выиграли у красно-белых четвертый матч (3:1) и победили в серии 4-0.

— Все матчи решались в концовке, поэтому счет 4-0 не отражает реальности противостояния, — цитирует официальный сайт ЦСКА Никитина. — Где-то мы, возможно, оказались удачливее и терпеливее в отдельных моментах. Через все это нужно проходить на своей шкуре.

— Над чем ЦСКА еще надо поработать?

— Однозначно, это большое количество удалений. Нужно многое корректировать в нападении и защите, а также при игре в большинстве и меньшинстве. У нас будет другой соперник. Мы готовились к «Спартаку». Сейчас будем под следующего соперника готовиться, когда он определится. Есть определенные нюансы. Учиться и работать надо ежедневно, тогда ты можешь быть конкурентоспособен.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/matchi/igor_nikitin_otmetil_by_kharakter_rebyat_v_serii_protiv_spartaka_09_03_2021_Spartak_CSKA/

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