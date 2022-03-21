Федоров считает, что ЦСКА создавал мало угрозы во втором периоде матча с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился впечатлениями от победы в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина над московским «Динамо» (2:1). Счет в серии стал 3-0 в пользу армейцев.

— Интересная игра, хорошее начало было, соперники присматривались друг к другу, аккуратно все играли. Важная игра, неудачно, конечно, мы сыграли концовку второго периода, не смогли вывести шайбу из зоны. Думаю, в третьем мы вовремя забили, там игра оживилась, я думаю, она была интересна как для тренеров, так и для болельщиков. Ребят с победой, добавили в третьем периоде, не все получалось в большинстве, опять же во втором периоде мало было угрозы. Я думаю, мы можем ребятам помочь, чтобы они поняли, что большинство — угроза воротам, помеха вратарю и четкий последний пас на бросок.

— Изначально планировали посмотреть, что предложит соперник, а потом раскрывать свои карты? Или это спонтанно получилось?

— В общем-то мы не планируем такие вещи, играем в одном ключе. Попросили ребят быть немного внимательнее, особенно при игре без шайбы: быть на своих местах, знать их, знать, где шайба, знать, как строиться, в принципе, с этой задачей на первый период мы справились.

— С чем связано отсутствие Тахира Мингачева? И как вам первая игра Гуськова в плей-офф?

— Что касается Тахира, в прошлой игре он сыграл хорошо, но мы решили дать ему определенную паузу. Ребята молодые, получают первый серьезный боевой опыт, они справлялись с задачей и справляются.

Матвей влился очень хорошо, мне очень понравилось, как он сыграл. я рад, что он не взял разбег, а сразу включился в игру, как будто до этого играл, — сказал Федоров.