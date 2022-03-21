Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после победы над «Динамо» (2:1) в третьем матче 1/4 финала плей-офф КХЛ прокомментировал итоги встречи. Счет в серии стал 3-0 в пользу армейцев.

— Как оцените игру Панкратова? И поделитесь эмоциями от игры Федотова головой.

— Про Ивана много говорить, наверное, не стоит, но то, что он сыграл головой, мне тоже понравилось, футбол тоже моя любимая игра.

По Семену хочу сказать, что так случилось, что с первого дня я понял, что он наш игрок и может играть, будет играть, заняла определенное время адаптация к нашим требованиям. Рад за него и по-человечески, и с точки зрения тренерского штаба, что он забивает такие важные и нужные голы.

— Вы говорите, что главным было сыграть от себя. Но не было ли выбора, что важнее: играть активнее или ждать, пока соперник ошибется?

— В принципе, в такой быстрой игре искать ошибку соперника сложно, что-то комментировать команде и настраивать ребят на это. Я не думаю, что мы будем менять ключевые установки в плане игры, может быть, так со стороны смотрелось, но я думаю, что мы тоже проходим определенный опыт, не побоюсь этого слова, учимся, как играть такие матчи. Команда в этой серии выиграла на сегодняшний день 3 важных матча против очень хорошего, серьезного, организованного и быстрого соперника. Плей-офф — такая штука, где каждый матч имеет другое значение. Мы концентрируемся на правильных вещах, на тех, которые умеем делать, и делаем это хорошо, некоторые вообще с закрытыми глазами. В принципе, ребята откликнулись на какие-то определенные направления, небольшие замечания, поэтому парни молодцы, это нелегкая игра, нелегкая победа, у «Динамо» было достаточно моментов. Рад за наших ребят, не расслабляемся, следующая встреча будет важна для нас, — сказал Федоров.