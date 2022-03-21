«Футбол — тоже моя любимая игра». Тренер ЦСКА Федоров об игре Федотова головой с «Динамо»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после победы над «Динамо» (2:1) в третьем матче 1/4 финала плей-офф КХЛ прокомментировал итоги встречи. Счет в серии стал 3-0 в пользу армейцев.
— Как оцените игру Панкратова? И поделитесь эмоциями от игры Федотова головой.
— Про Ивана много говорить, наверное, не стоит, но то, что он сыграл головой, мне тоже понравилось, футбол тоже моя любимая игра.
По Семену хочу сказать, что так случилось, что с первого дня я понял, что он наш игрок и может играть, будет играть, заняла определенное время адаптация к нашим требованиям. Рад за него и по-человечески, и с точки зрения тренерского штаба, что он забивает такие важные и нужные голы.
— Вы говорите, что главным было сыграть от себя. Но не было ли выбора, что важнее: играть активнее или ждать, пока соперник ошибется?
— В принципе, в такой быстрой игре искать ошибку соперника сложно, что-то комментировать команде и настраивать ребят на это. Я не думаю, что мы будем менять ключевые установки в плане игры, может быть, так со стороны смотрелось, но я думаю, что мы тоже проходим определенный опыт, не побоюсь этого слова, учимся, как играть такие матчи. Команда в этой серии выиграла на сегодняшний день 3 важных матча против очень хорошего, серьезного, организованного и быстрого соперника. Плей-офф — такая штука, где каждый матч имеет другое значение. Мы концентрируемся на правильных вещах, на тех, которые умеем делать, и делаем это хорошо, некоторые вообще с закрытыми глазами. В принципе, ребята откликнулись на какие-то определенные направления, небольшие замечания, поэтому парни молодцы, это нелегкая игра, нелегкая победа, у «Динамо» было достаточно моментов. Рад за наших ребят, не расслабляемся, следующая встреча будет важна для нас, — сказал Федоров.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|1 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
3 - 0
|3 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|21.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|3 : 1
|21.03
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|1 : 2