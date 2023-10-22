Тренер ЦСКА Федоров о суде над клубом: «Где CAS и где мы... Причины поражения от «Ак Барса» в другом»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после поражения своей команды от «Ак Барса» (1:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ ответил на вопрос о влиянии судебных слушаний вокруг клуба на результаты команды.
«Послушайте, где CAS, а где ЦСКА... У нас опытный коллектив, это нам не мешает, не отвлекает. Тут дело в другом, мы знаем причины и работаем над ними. Не думаю, что много перемен было в команде по сравнению с предыдущим сезоном. Точечные изменения были у всех, и наш клуб — не исключение из этого списка. Поэтому счет счетом, но сезон продолжается. Мы реально ищем ключи к каждому матчу, просто пока не получается», — сказал Федоров.
В пятницу, 20 октября генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов сообщил, что в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) будут рассматривать четыре дела, которые касаются ЦСКА, ФХР, вратаря Ивана Федотова и КХЛ.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|23
|14
|9
|32
|2
|Ак Барс
|20
|14
|6
|30
|3
|Лада
|22
|11
|11
|26
|4
|Автомобилист
|22
|12
|10
|26
|5
|Сал. Юлаев
|20
|12
|8
|25
|6
|Авангард
|20
|11
|9
|24
|7
|Сибирь
|21
|10
|11
|23
|8
|Трактор
|21
|10
|11
|22
|9
|Амур
|20
|8
|12
|21
|10
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|20
|11
|Барыс
|22
|7
|15
|20
|12
|Адмирал
|19
|5
|14
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|22
|15
|7
|32
|2
|Локомотив
|21
|14
|7
|29
|3
|Торпедо
|21
|13
|8
|28
|4
|Динамо М
|20
|13
|7
|27
|5
|ЦСКА
|21
|11
|10
|23
|6
|Сочи
|21
|11
|10
|23
|7
|Динамо Мн
|19
|9
|10
|21
|8
|СКА
|19
|10
|9
|20
|9
|Северсталь
|19
|8
|11
|19
|10
|Куньлунь РС
|24
|7
|17
|17
|11
|Витязь
|21
|6
|15
|14
|22.10
|10:00
|
Адмирал – Спартак
|3 : 4
|22.10
|14:30
|
Металлург Мг – Авангард
|3 : 4 ОТ
|22.10
|15:00
|
Автомобилист – Сибирь
|1 : 3
|22.10
|16:00
|
Куньлунь РС – Барыс
|2 : 3 Б
|22.10
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|4 : 1
|22.10
|17:10
|
Динамо Мн – Сал. Юлаев
|3 : 2 ОТ