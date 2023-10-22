Тренер ЦСКА Федоров о суде над клубом: «Где CAS и где мы... Причины поражения от «Ак Барса» в другом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после поражения своей команды от «Ак Барса» (1:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ ответил на вопрос о влиянии судебных слушаний вокруг клуба на результаты команды.

«Послушайте, где CAS, а где ЦСКА... У нас опытный коллектив, это нам не мешает, не отвлекает. Тут дело в другом, мы знаем причины и работаем над ними. Не думаю, что много перемен было в команде по сравнению с предыдущим сезоном. Точечные изменения были у всех, и наш клуб — не исключение из этого списка. Поэтому счет счетом, но сезон продолжается. Мы реально ищем ключи к каждому матчу, просто пока не получается», — сказал Федоров.

В пятницу, 20 октября генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов сообщил, что в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) будут рассматривать четыре дела, которые касаются ЦСКА, ФХР, вратаря Ивана Федотова и КХЛ.