Буцаев об игре «Авангарда» на старте сезона КХЛ: «Преждевременно делать оценки»

Тренер Вячеслав Буцаев прокомментировал игру «Авангарда» на старте сезона КХЛ.

«Преждевременно делать оценки. Мы знаем, что бывали моменты, когда у команды был шикарный старт, но потом все кардинально менялось. Как и наоборот, был тяжелый старт, но потом команда выходила в лидеры», — цитирует Буцаева «РБ Спорт».

После четырех матчей ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ омский клуб набрал 7 очков и лидирует в таблице Восточной конференции.