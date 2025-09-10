Заварухин — о 6:3 с «Ак Барсом»: «Гибко сыграли в обороне, правильно действовали в атаке»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (6:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Здорово отреагировали на пропущенный гол в начале игры — собрались, забросили хорошие шайбы. Гибко сыграли в обороне, правильно действовали в атаке. Хорошо, что в команде есть бойцы, которые могут постоять за себя и за партнеров. Правильно отреагировали на борьбу, мужики честно выяснили отношения. Немного пассивно сыграли третий период — возможно, счет сыграл свою роль. Может быть, нам вернулось за прошлый плей-офф — были отрезки, где в наши ворота все залетало. Сейчас, возможно, сыграло в обратную сторону — без везения нет побед», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» одержал первую победу в сезоне и набрал 2 очка. В следующем матче клуб из Екатеринбурга сыграет с «Салаватом Юлаевым» 12 сентября.