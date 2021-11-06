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Тренер «Автомобилиста» Питерс заявил, что его команда не должна пропускать пять голов

20:06
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Главный тренер «Автомобилиста» из Екатеринбурга Билл Питерс прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (4:5).

«Разочаровывающий для нас результат — пропустили пять шайб. Такого быть не должно, мы должны действовать лучше в обороне. Соглашусь, что момент, когда забили четвертую мы почувствовали, что можем выиграть игру. Возможно, и правда, немного расслабились. Но мы всегда думаем о победе, просыпаемся с мыслями о победе, приезжаем на арену с таким настроем, начинаем игру с желанием победить. Поэтому и когда забили четвертый также думали, что выиграем. К сожалению, не получилось, не удержали счет», — сказал Питерс.

Отметим, что за шесть минут до конца игры «Автомобилист» вел в счете. В составе соперника четыре гола забил Джордан Уил.

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Рустам Имамов все материалы автора
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