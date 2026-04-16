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Кудашов подробно рассказал об уходе из «Динамо»

Артур Хайруллин
Обозреватель
Алексей Кудашов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новый главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился деталями своего увольнения из московского «Динамо».

— Как пережили решение руководства «Динамо», отправившее вас в отставку после самого успешного с 2013 года и вашего во главе бело-голубых сезона?

— По прошествии времени могу сказать, что, конечно, не был счастлив от этого. Знал, что в клубе происходит деление власти. То, что они так сделали технически, это неприятно. Все, что могу сделать, — еще раз поблагодарить болельщиков «Динамо» за их поддержку, помощь. Как говорится, зрителей не обманешь. Мы с ними на связи. Еще раз через вашу газету хочу сказать спасибо именно болельщикам «Динамо».

— Знаете, наверное, как отреагировала команда на ваш уход?

— Как известно, команда и руководство — это разные вещи. У нас была цель внутри. Но, видимо, у руководства была другая.

— Как сами спустя некоторое время оцениваете свой период работы в «Динамо»?

— С одной стороны, у нас был Кубок Континента. Третье место в чемпионате КХЛ. В команду зашла большая группа молодежи, воспитанников «Динамо». Мы начали с того, что трибуны заполнялись лишь наполовину. И закончили тем, что билет на хоккей порой было невозможно купить. Думаю, реакция зрителей на мою работу говорит сама за себя.

— Насколько закономерен результат «Динамо» в прошедшем сезоне или его можно назвать неожиданным?

— На первом собрании перед началом чемпионата мы поставили задачу бороться за кубок.

— Продолжаете ли следить за развитием событий в «Динамо»?

— Сейчас я полностью погружен в работу в «Автомобилисте».

Главный тренер, работавший с командой пять лет, показал с командой свой лучший результат, выйдя в полуфинал Кубка Гагарина. Это стало и лучшим выступлением бело-голубых с 2013 года, когда команда завоевала свой второй и последний на настоящий момент Кубок Гагарина. В начале нынешнего сезона Кудашов продолжил работу, однако был уволен без видимых причин 16 ноября: «Динамо» шло в середине турнирной таблице, уверенно попадая в плей-офф, без каких-либо серьезных провалов. Управление принял Вячеслав Козлов: с ним бело-голубые попали в плей-офф с седьмого места, но вылетели в первом раунде от минского «Динамо», уступив в четырех матчах. После окончания сезона президент московского клуба Виктор Воронин заявил, что причиной неудачного сезона стала работа Кудашова, хотя он к моменту вылета не руководил командой четыре с половиной месяца.

Алексей Кудашов.«У нас с командой была цель. Но, видимо, у руководства была другая». Кудашов — об уходе из «Динамо»

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ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
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