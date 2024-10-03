Звягин о поражении «Локомотиву»: «За меня не надо биться. Нужно биться за себя, болельщиков, семьи»
Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (3:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«За меня не надо биться. Это не обо мне вообще. Надо биться за себя, за болельщиков, за свои семьи и контракты. За меня биться не надо. Как говорил Владимир Крикунов, «пусть хоть ненавидят меня, но сплотятся, и пусть их эта ненависть их ведет вперед».
Всем мил не будешь. Кому-то нравится играть за Звягина, кому-то нет. Но разговор идет о команде и об игроках, которые должны друг друга уважать, сражаться в кровь. Мы с первого дня говорим, что мы — семья. И не дальние родственники. Может, мы не всегда друг с другом соглашаемся. Но если кто руку поднимет на брата, то жизнь отдашь свою», — цитирует тренера matchtv.ru.
Гости после второго периода уступали со счетом 1:3 и забросили четыре шайбы в третьем периоде.
«Локомотив» одержал пятую победу подряд и лидирует в таблице Западной конференции с 21 очком. «Авангард» с 9 очками на 8-й строчке таблицы «Востока».
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|6
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|7
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|6
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|8
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|10
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|4
|7
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|П
|О
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|5
|16
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|8
|2
|16
|3
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|4
|16
|4
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|6
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|9
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|12
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|5
|5
|11
|8
|Металлург Мг
|12
|5
|7
|10
|9
|Авангард
|12
|4
|8
|9
|10
|Лада
|11
|3
|8
|8
|11
|Амур
|10
|3
|7
|7
|12
|Барыс
|12
|2
|10
|5
|3.10
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|3 : 5
|3.10
|19:00
|
Витязь – Куньлунь РС
|7 : 2
|3.10
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
|0 : 3
|3.10
|19:30
|
ЦСКА – Металлург Мг
|0 : 7
|3.10
|19:30
|
Спартак – Барыс
|4 : 2
|3.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|1 : 4
|3.10
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|5 : 0