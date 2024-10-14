Тренер «Авангарда» Подконицки заявил, что команде нужно лучше играть в зоне соперника

Старший тренер «Авангарда» Андрей Подконицки объяснил причину поражения команды от «Барыса» в матче FONBET Чемпионата КХЛ (0:1), который прошел 10 октября.

«Думаю, у нас был отличный первый период. Создаем много моментов, но не можем забить, что является проблемой в этом сезоне, особенно при игре 5 на 5. Но мы проиграли тот период 0:1. Во втором дали несколько шансов «Барысу», в паре эпизодов хозяев спас вратарь. Однако в третьей двадцатиминутке у нас было всего три броска, что явно не хорошо, если мы хотим победить. Нам нужно было быть более агрессивными у ворот соперника и больше бросать. Нам необходимо было играть лучше в зоне хозяев», — цитирует Подконицки Legalbet.kz.

В понедельник, 14 октября, «Авангард» на выезде одержал победу над «Трактором» со счетом 3:1 и поднялся на 9-е место в таблице Восточной концеренции.