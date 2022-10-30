Кравец похвалил игроков «Авангарда» за матч против «Куньлуня»

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:2).

«Очень непростая и тяжелая игра, хороший соперник, не раз доказывавший, что умеет играть в хоккей. Настраивались на матч, провели хорошую серию дома, и, конечно, нам надо было себя показывать и на выезде.

Ребята отлично отыграли, были небольшие ошибки, мы выстояли в меньшинстве, ловили шайбу на себя, очень важный третий гол забили. И благодарю наших болельщиков за поддержку», — приводит слова тренера сайт КХЛ.