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Сегодня, 21:13

Кравец похвалил игроков «Авангарда» за матч против «Куньлуня»

Иван Шитик
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:2).

«Очень непростая и тяжелая игра, хороший соперник, не раз доказывавший, что умеет играть в хоккей. Настраивались на матч, провели хорошую серию дома, и, конечно, нам надо было себя показывать и на выезде.

Ребята отлично отыграли, были небольшие ошибки, мы выстояли в меньшинстве, ловили шайбу на себя, очень важный третий гол забили. И благодарю наших болельщиков за поддержку», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/30/504604.html
ХК Авангард
ХК Куньлунь Ред Стар
Михаил Кравец
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