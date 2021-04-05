Тренер «Авангарда» Хартли заявил, что его команда играла за травмированного капитана Емелина
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды во втором матче финала Восточной конференции против казанского «Ак Барса» (2:0) в матче и (2-0) в серии.
— Очередная важная для нас победа на выезде, отлично себя показали сегодня все ребята. У нас еще утром были сомнения, что сегодня сможет играть Алексей Емелин. У него травма нижней части тела, поэтому как бы мы не хотели и он не хотел — Емелин сегодня не смог выйти. Ребята были у нас полны желания одержать победу в честь капитана, мы на собрании говорили много об этом. Это был вызов для нас, одержать победу в его честь. Алексей настоящий трудяга, играет сердцем, после матча в раздевалке ребята говорили с ним по телефону. Мы все очень рады, что удалось достичь нашей цели. Отдельно хочу отметить Готовца. У нас две победы, но впереди еще длинный путь, мы по-прежнему играем против лучшей команды нашей конференции, поэтому будет непросто.
— Как вы прокомментируете игру своих защитников? 30 блоков, очередной рекорд и Готовец как Гретцки практически играет... У него всего один гол в регулярке и сейчас два гола в этой серии. Как это возможно?
— У Готовца, наверное, золотая клюшка! Надеюсь, он ее не сломает. На протяжении всего сезона Кирилл работал, старался, немного не задалось у него только в начале сезона. Но по отношению к делу вопросов вообще не было и вот сейчас он за это вознагражден был. Получил, что должен был. Две шайбы — это замечательная награда, которую он заслужил. Насчет блокированных бросков скажу так. Это «Авангард», это наш стиль. И Шарпзяков, и Покка, все у нас играют на команду, готовы все отдать для победы. Понимают, что без боя не обойтись и я горжусь сегодня своими ребятами.
— В регулярном чемпионате вы одержали две победы с общим счетом 6-0 и сейчас победа с сухим счетом. Получается, вы понимаете, как играть против этого «Ак Барса»?
— Мы сыграли две очень хорошие игры и каждая игра особенная. В этом и есть красота хоккея. Но не стоит забегать вперед, мы понимаем, что соперник очень силен и нам предстоит сделать еще много работы, — сказал Хартли.
(Рустам Имамов)
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