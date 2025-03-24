Тренер «Авангарда Буше — о «Металлурге»: «Нам выпала привилегия сыграть против действующего чемпиона»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал об ожиданиях от противостояния с «Металлургом» в первом раунде Кубке Гагарина.

«Каждый матч для меня — это шахматная партия, к каждой игре я отношусь одинаково. Мы знаем, на что способен соперник, соперник все знает про нас. Нам выпала привилегия сыграть против действующего чемпиона, и мы должны быть полностью готовы к этому вызову», — приводит слова Буше пресс-служба КХЛ.

Омичи с 87 очками финишировали на шестом месте в Восточной конференции КХЛ. «Металлург» завершил регулярный чемпионат на третьей позиции — 90 очков.

Серия между «Металлургом» и «Авангардом» в первом раунде Кубка Гагарина стартует в Магнитогорске 26 марта.