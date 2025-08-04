Ги Буше — об уходе Ткачева: «Все упирается в потолок зарплат. «Авангарду» нужно было стать больше и быстрее»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше ответил на вопрос об уходе нападающего Владимира Ткачева.

«Это стало для нас большим испытанием и точно не было тем, что было у нас в планах. Но в случае с ним и другими игроками все сводится к математике, к контрактам и к тому, что есть в нашем распоряжении для усиления команды. Нам очень важно было усилить защиту, и мы это сделали. Но это безусловно упирается в вопрос денег и потолка зарплат. Нам необходимо было стать больше и быстрее, потому что ни в том ни в другом мы не были в достаточной степени хороши, чтобы выиграть плей-офф. Ты можешь иметь в составе великолепных крайних, но центры — это всегда приоритет наряду с сильной защитой. Это как с Феррари. Если ты заберешь двигатель, это перестанет быть Феррари», — сказал Буше клубной пресс-службе.

«Авангард» объявил о расторжении контракта с хоккеистом 19 июля. Ранее «СЭ» сообщал, что главный тренер омского клуба Ги Буше потребовал от руководства расстаться с игроком. 28 июля Ткачев подписал двухлетний контракт с «Металлургом».