4 августа, 19:08

Ги Буше — об уходе Ткачева: «Все упирается в потолок зарплат. «Авангарду» нужно было стать больше и быстрее»

Руслан Минаев

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше ответил на вопрос об уходе нападающего Владимира Ткачева.

«Это стало для нас большим испытанием и точно не было тем, что было у нас в планах. Но в случае с ним и другими игроками все сводится к математике, к контрактам и к тому, что есть в нашем распоряжении для усиления команды. Нам очень важно было усилить защиту, и мы это сделали. Но это безусловно упирается в вопрос денег и потолка зарплат. Нам необходимо было стать больше и быстрее, потому что ни в том ни в другом мы не были в достаточной степени хороши, чтобы выиграть плей-офф. Ты можешь иметь в составе великолепных крайних, но центры — это всегда приоритет наряду с сильной защитой. Это как с Феррари. Если ты заберешь двигатель, это перестанет быть Феррари», — сказал Буше клубной пресс-службе.

Владимир Ткачева, Алексей Сопин и&nbsp;Ги&nbsp;Буше.«Ткачеву было бы некомфортно в системе Буше». Генменеджер «Авангарда» ответил за все решения клуба

«Авангард» объявил о расторжении контракта с хоккеистом 19 июля. Ранее «СЭ» сообщал, что главный тренер омского клуба Ги Буше потребовал от руководства расстаться с игроком. 28 июля Ткачев подписал двухлетний контракт с «Металлургом».

Владимир Ткачев (Металлург Мг)
Марченко назначен капитаном «Ак Барса» в сезоне-2025/26

Ташуев: «Крикунову сколько? 75 лет — мальчик еще»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 26 20 6 42
2 Ак Барс 25 16 9 34
3 Авангард 25 15 10 33
4 Автомобилист 27 14 13 31
5 Трактор 27 13 14 31
6 Нефтехимик 26 14 12 29
7 Амур 25 10 15 24
8 Салават Юлаев 25 10 15 22
9 Барыс 26 8 18 21
10 Адмирал 23 8 15 20
11 Сибирь 25 7 18 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 18 8 38
2 Торпедо НН 28 18 10 38
3 Динамо Мн 25 16 9 35
4 Северсталь 25 16 9 32
5 Динамо М 24 15 9 31
6 Спартак 25 13 12 29
7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
8 ЦСКА 25 12 13 26
9 СКА 25 11 14 26
10 Лада 26 8 18 19
11 Сочи 23 5 18 14
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
13.11 16:30 Авангард – Трактор 3 : 2
13.11 19:00 Ак Барс – Динамо М - : -
Все результаты / календарь

