Буше: «Металлург» не удивил — он борется, сражается»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:3) в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина.

«Все было по-прежнему, «Металлург» не удивил. Матчи идут с минимальной разностью в счете. Но чего еще ожидать, когда играешь против действующих чемпионов? Они борются, сражаются, хотят победить. Если б была какая-то новая суперстратегия с их стороны сегодня, то мы бы проиграли 0:6. Этого же не произошло. Мы долго вели 1:0 и много хорошего сделали, но, к сожалению, этого не хватило», — цитирует Буше пресс-служба КХЛ.

«Магнитка» одержала первую победу в Кубке Гагарина-2025, сократив отставание в серии с омским клубом — 1-3. Пятый матч пройдет в Магнитогорске 3 апреля. Начало — в 17.00 мск.