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28 марта 2025, 23:07

Буше о втором матче с «Металлургом»: «Это была игра уровня плей-офф. Команды показывали отчаянный хоккей»

Руслан Минаев

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Металлургом» (3:2 ОТ) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Это была игра уровня плей-офф. Команды показывали отчаянный хоккей. Этого мы и ожидали, ничем удивлены не были. Я доволен, как ребята показали себя. Мы сохраняли спокойствие и концентрацию и во втором, и в третьем периодах. Старались отталкиваться от того, что нам приносило успех на протяжении длительного времени. Ребята затрачивают много энергии, я доволен тем, что они показали. В плей-офф эмоции зашкаливают. Нужно выкладываться по полной. Встречаются две команды, которые хотят победить. Танцев на льду мы не увидим — это действительно жесткая игра, из которой каждый хочет выйти победителем», — цитирует Буше пресс-служба КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч команды проведут 30 марта в Омске.

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ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Ги Буше
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
2. Локомотив - Ак Барс
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4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
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4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
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Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
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5. Локомотив - Авангард
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4 - 3
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1/4 финала
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
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1. Динамо Мн - Ак Барс
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4 - 5
3. Ак Барс - Динамо Мн
4 - 0
4. Ак Барс - Динамо Мн
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Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
2. Металлург Мг - Торпедо
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3. Торпедо - Металлург Мг
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Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
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1. Локомотив - Сал. Юлаев
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Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
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Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
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Динамо Мн - Динамо М
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Автомобилист - Сал. Юлаев
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