Буше о втором матче с «Металлургом»: «Это была игра уровня плей-офф. Команды показывали отчаянный хоккей»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Металлургом» (3:2 ОТ) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Это была игра уровня плей-офф. Команды показывали отчаянный хоккей. Этого мы и ожидали, ничем удивлены не были. Я доволен, как ребята показали себя. Мы сохраняли спокойствие и концентрацию и во втором, и в третьем периодах. Старались отталкиваться от того, что нам приносило успех на протяжении длительного времени. Ребята затрачивают много энергии, я доволен тем, что они показали. В плей-офф эмоции зашкаливают. Нужно выкладываться по полной. Встречаются две команды, которые хотят победить. Танцев на льду мы не увидим — это действительно жесткая игра, из которой каждый хочет выйти победителем», — цитирует Буше пресс-служба КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч команды проведут 30 марта в Омске.