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Буше о поражении от «Трактора»: «Авангард» сам устроил себе проблемы и саботировал игру удалениями»

Руслан Минаев

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Трактора» (4:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Мы встречались с лидером Восточной конференции, здорово начали, повели в первом периоде, начало второго периода тоже было неплохим, мы даже действовали лучше, чем соперник. Все шло нормально, пока мы не начали хватать эти ненужные удаления, так действовать нельзя. Нам нужно быть грамотнее и умнее. Тем не менее, мы боролись и не опускали руки, у нас были моменты вплоть до последних минут матча. Но мы сами себе устроили проблемы и саботировали игру удалениями, что и вылилось в большие сложности. При этом скажу, что «Трактор» заслужил свои голы, это очень работоспособная команда, и они не зря идут в лидерах конференции», — цитирует Буше пресс-служба КХЛ.

Челябинцы прервали 12-матчевую победную серию омичей.

«Трактор» набрал 92 очка и лидирует в таблице Восточной конференции. «Авангард» с 82 очками — на 6-й строчке.

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КХЛ
ХК Авангард
ХК Трактор
Ги Буше
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