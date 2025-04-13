Тренер «Авангарда» Буше: «Мы были плохи практически во всем, а у «Локомотива» все получалось»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги второго матча против «Локомотива» (1:4) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Локомотив» провел великолепный матч. Это потрясающая команда, она классно действовала. У нас в целом ничего не получалось, не проходили передачи, мы не выводили шайбу из своей зоны, мы были плохи практически во всем. У соперников, напротив, все получалось. Это ни к чему хорошему не приводит», — цитирует Буше пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» сравнял счет в серии — 1-1. Следующий матч пройдет в Омске во вторник, 15 апреля.