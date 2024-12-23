Тренер «Ак Барса» Гатиятулин о победе над «Динамо»: «Никакой грязи и погони за кем-либо не было»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча против московского «Динамо» (6:5) в FONBET чемпионате.
— Хороший матч в исполнении обеих команд. Много атак, много борьбы, самоотверженной игры. Результат матча решили, в большей степени, детали. Отмечу самоотверженность ребят. И наших болельщиков, которых было очень хорошо слышно.
— После четвертого пропущенного гола, спорного, игроки «Ак Барса» разозлились, пошел прием за приемом. На третий период команда вышла успокоившейся. Помог забитый гол или вы в перерыве попросили команду сосредоточиться на хоккейных вещах?
— У нас в Казани игра с «Динамо» была эмоциональная, возможно где-то эмоции перехлестывали в первом периоде, от плана отклонились, получили ненужные ударения. Надо было переворачивать игру — с этим связана замена вратаря. Ребята молодцы, если что-то не идет — нужно где-то прибавлять в плотности. Отмечу, что никакой грязи и погони за кем-либо не было. Это хоккей, в котором присутствуют единоборства. Они помогли нам переломить игру.
— Почему сегодня не была Дыняка?
— Никита получил повреждение, не стали его форсировать, оставили в Казани. Выйдет на лед, когда доктора разрешат.
— За последние две игры, несмотря на то, что они были победные, вы пропустили девять шайб, что скажете?
— Много голов нравится болельщикам. Хорошая реализация с обеих сторон привела к такому результату.
— К плей-офф вы планируете определиться с первым номером?
— У нас есть план, у нас тандем, как я говорил ранее. Вперед не заглядываем, идем шаг за шагом.
— За счет чего Никита Лямкин добился такого прогресса, раскрылся как атакующий защитник?
— В его таланте никто не сомневался, он и по молодежной сборной был талантливым парнем. Он стал ответственнее в каких-то моментах, поменял свою подготовку. Результата мы добиваемся всей командой.
«Ак Барс» с 48 очками после 35 игр идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции. У «Динамо» — 49 баллов в 38 матчах и четвертая позиция на «Западе».
(Анна Бирюкова)
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