Тренер «Амура» Кравец заявил, что в КХЛ сейчас нет слабых команд

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

«Немножко растерялись в начале игры, потом команда стала хорошо двигаться, бороться, — сказал Кравец. — Достойное сопротивление оказывали Ак Барсу в первом периоде, потом добавили еще во втором, хорошо смотрелись. Только разве что в конце второго пропущенный гол был неприятный. Игра хорошая, скоростная, много борьбы, много моментов, много самоотверженности. Посмотрели хороший хоккей, итог решил только овертайм. Овертайм, буллиты у нас последнее время не очень уверенно идут, второй раз подряд проигрываем. С другой стороны, на выезде против сильной команды сыграли достойно и взяли одно очко».

Ранее «Амур» обыграл на выезде ЦСКА со счетом 5:1.

«Мы в последнее время со всеми хорошо играем, в плей-офф не попадаем из-за поражений в том числе в овертаймах, там, здесь не взяли очки и все, мимо плей-офф. Надо наладить игру, надеюсь сейчас придет уверенность после побед с сильными командами. Правда слабых в КХЛ сейчас нет, в каждой игре надо стараться показывать хороший хоккей. Проблем в коллективе у меня нет никаких, я считаю раз возглавил команду, то надо сразу улучшать игру, исправлять, а не думать о том, что было до тебя», — подчеркнул Кравец.