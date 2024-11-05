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Сегодня, 16:45

Тренер «Амура» Костюченок не считает фартом заброшенную шайбу в ворота «Авангарда»

Алина Савинова
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок прокомментировал то, что команда прервала безголевую серию в FONBET Чемпионате КХЛ.

Безголевая серия «Амура» длилась 358 минут 38 секунд и была прервана в матче с «Авангардом» (1:2) благодаря голу Евгения Грачева. Клуб из Хабаровска установил новый антирекорд в КХЛ по минутам без заброшенных шайб.

«Играли и переигрывали соперника, но одного гола для победы мало. Надо забивать на один гол больше, чем соперник. Сделали бросков предостаточно, но шайба не зашла. Есть ли какое-то объяснение тому, что для одной заброшенной шайбы потребовалось больше двухсот бросков? Нет никакого объяснения, можно сказать, что угодно. Не фарт, бросали, старались. Ищем химию, варианты разные сочетаний», — приводит пресс-служба хабаровчан слова специалиста.

&laquo;Амур&raquo; проиграл &laquo;Адмиралу&raquo; в&nbsp;матче КХЛ со&nbsp;счетом 0:5. 2&nbsp;ноября 2024 год. «Амур» проиграл «Адмиралу» и установил антирекорд КХЛ. Команда не забивала в пяти матчах подряд

«Тигры» с 12 очками в 23 встречах располагаются на последней позиции на «Востоке».

Источник: Официальный сайт «Амура»
Виктор Костюченок
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
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