Тренер «Амура» Костюченок не считает фартом заброшенную шайбу в ворота «Авангарда»
Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок прокомментировал то, что команда прервала безголевую серию в FONBET Чемпионате КХЛ.
Безголевая серия «Амура» длилась 358 минут 38 секунд и была прервана в матче с «Авангардом» (1:2) благодаря голу Евгения Грачева. Клуб из Хабаровска установил новый антирекорд в КХЛ по минутам без заброшенных шайб.
«Играли и переигрывали соперника, но одного гола для победы мало. Надо забивать на один гол больше, чем соперник. Сделали бросков предостаточно, но шайба не зашла. Есть ли какое-то объяснение тому, что для одной заброшенной шайбы потребовалось больше двухсот бросков? Нет никакого объяснения, можно сказать, что угодно. Не фарт, бросали, старались. Ищем химию, варианты разные сочетаний», — приводит пресс-служба хабаровчан слова специалиста.
«Тигры» с 12 очками в 23 встречах располагаются на последней позиции на «Востоке».
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|Торпедо
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|8
|Динамо Мн
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|15
|18
|11
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|В
|П
|О
|1
|Трактор
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|7
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
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|7
|26
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|12
|7
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|5
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|23
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|Металлург Мг
|24
|11
|13
|23
|7
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|22
|10
|12
|22
|8
|Нефтехимик
|24
|8
|16
|22
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|21
|8
|13
|17
|11
|Барыс
|21
|6
|15
|13
|12
|Амур
|23
|5
|18
|12
|5.11
|12:00
|
Амур – Авангард
|1 : 2
|5.11
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 3 ОТ
|5.11
|15:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 3 Б
|5.11
|17:30
|
Барыс – Ак Барс
|- : -