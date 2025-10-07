Тренер «Амура» Гальченюк отказался отвечать на вопрос журналиста: «Я вас слушать не хочу»

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк не стал отвечать на вопрос журналиста после матча FONBET чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:1) о возможном обмене защитника Кэмерона Ли.

«Вы из «Тигриных троп»? Что вы там за самодеятельность устроили: кто, чего, как? А что же вы не говорите, что мы были на первом месте по пропущенным шайбам? Что же вы нас грязью обливаете? Я вас слушать не хочу», — сказал Гальченюк на пресс-конференции.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 28-летний Ли может покинуть хабаровскую команду через процедуру обмена.

Защитник выступает в КХЛ с 2022 года. У канадского хоккеиста есть российский паспорт.