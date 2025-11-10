Жамнов — о матче против «Сибири»: «Мне понравилась реакция игроков «Спартака» на пропущенные шайбы»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отметил, что ему понравилась реакция игроков команды на пропущенные голы в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Сибири».
Красно-белые победили со счетом 6:3 и нанесли новосибирской команде десятое поражение подряд.
«Мне понравилась реакция команды [на пропущенные шайбы]. Счет был не по игре, мы сами делали ошибки, которые приводили к голам в наши ворота. Но реакция на это была адекватная. В игре против «Локомотива» после пропущенных ребята чуть поникли, мы делали акцент на том, что надо уметь играть под давлением», — приводит пресс-служба КХЛ слова Жамнова.
«Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в Западной конференции. Следующий матч московская команда проведет 12 ноября дома против «Локомотива».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|12.11
|17:00
|Салават Юлаев – СКА
|2 : 1
|12.11
|17:00
|Металлург Мг – Лада
|6 : 4
|12.11
|19:00
|Торпедо НН – Сочи
|5 : 3
|12.11
|19:10
|Динамо Мн – Сибирь
|7 : 0
|12.11
|19:30
|Спартак – Локомотив
|3 : 6