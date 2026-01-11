Жамнов отметил, что игрокам «Спартака» не хватило агрессии в дерби с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал игру команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА.

Дерби прошло 11 января на «ЦСКА Арене» и завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Не лучшая игра в нашем исполнении. Что предыдущий матч, что этот — не хватило агрессии в атаке, наши ошибки привели к пропущенным голам. Когда соперник играет против тебя плотно в обороне, должно быть больше агрессии в атаке. Не хватило эмоций? Такие матчи не играют 20 минут, их играют с первой до последней минуты — должна быть живая раздевалка, лавка. В этом матче нужных эмоций не было», — приводит пресс-служба КХЛ слова Жамнова.

Также тренер рассказал, как на команде сказалось возвращение в состав форварда Павла Порядина, который восстанавливался от травмы и не играл с 5 декабря.

«Возвращение Порядина? Первая игра, эмоции. Добавил позитива в раздевалку — и ребята рады видеть его, и тренерский штаб. Думаю, через игры он обретет уверенность», — добавил он.

«Спартак» с 49 очками после 43 игр сохраняет восьмую позицию в турнирной таблице Западной конференции. 14 января красно-белые на выезде сыграют против московского «Динамо».