Тренер «Ак Барса» Зубов рассказал об ожиданиях от матча с «Локомотивом»

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов рассказал об ожиданиях от матча против «Локомотива».

«Локомотив» — очень системная команда, сбалансированная, с хорошим подбором игроков во всех линиях и с одной из лучших вратарских бригад. Предстоит тяжелый матч. Опять же, соперник проиграл две игры подряд на выезде с крупным счетом. Думаю, в Казань они приехали не соглашаться на такую свою судьбу", — цитирует Зубова официальный сайт «Ак Барс».

Встреча команд состоится сегодня, 21 января, на «Татнефть Арене». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Казанский клуб в нынешнем сезоне КХЛ продолжает лидировать на «Востоке» и стал первой командой лиги, которая пробилась в плей-офф.