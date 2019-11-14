Тренер «Ак Барса»: «У нас есть и вынужденные изменения, есть и плановые»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» заявил, что в составе казанской команды будут перестановки.

— Мы, прежде всего, играем в свой хоккей, но, естественно, смотрим, оцениваем и анализируем игру соперника, — приводит слова тренера официальный сайт казанцев. — У «Трактора» поменялся тренер, поэтому думаю, что игроки достаточно мотивированы, хотят показать себя, команда борется за попадание в плей-офф. Это накладывает свой отпечаток на подготовку к матчу.

— Будут ли перестановки в составе команды перед игрой?

— У нас есть и вынужденные изменения, есть и плановые. Те, кто будут сегодня на льду, готовы показывать качественный хоккей и стремиться к победе.

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