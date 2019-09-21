Тренер «Ак Барса»: «Металлург» набирает ход»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко перед матчем против «Металлурга» назвал аспекты, которые могу стать ключевыми в этой встрече.

— Готовимся к хорошей игре с сильным соперником, — приводит слова тренера официальный сайт казанцев. — «Металлург» набирает ход, мы смотрели, как они играли со «Спартаком»: быстрое начало, агрессивно играют, дома тем более. Знаем, что будет тяжело, понимаем, как нужно сыграть с полной самоотдачей. Для нас это тоже проверка — и домашняя игра против «Металлурга» была ровная. Две равные команды — «Магнитка» имела шансы выиграть, мы воспользовались своими шансами, где-то удача была на нашей стороне. Сегодня будет очень тяжело — каждый игрок, который выходит на лед, должен понимать ответственность за результат.

— Из-за этой ответственности есть значительные перестановки в составе.

— Да, это нормальная ротация — и другим ребятам дать поиграть, поверить в себя с таким соперником. Где-то изменили сочетания звенья, об этом пока говорить не буду. В этих сочетаниях где-то по ходу игры будем менять, посмотрим.

— Мы добиваемся результата быстро, а потом его удерживаем? Это не тенденция?

— Не скажу, что удерживаем, нет. Есть моменты, над которыми нам нужно работать, нужно играть все три периода солидно, держать тот темп, который мы хотим, и делать те вещи, которые мы хотим. Если мы не выполняем игровое задание, нас это губит. Где-то переигрываем смены, теряем шайбу, проигрываем много нейтральных шайб. Сразу из-за этого начинаются проблемы, если где-то мы начинаем недорабатывать. Я всегда говорю — что такое везет? Это когда я работаю на 100 процентов, а кто-то недорабатывает. Из-за этого мне везет. Вот и все, вся удача в этом. Нужно работать на 100 процентов.

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