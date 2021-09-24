Тренер «Ак Барса» Квартальнов заявил о непоследовательности решений судей в КХЛ

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» из Владивостока (2:1 Б).

— Главное взяли два очка. Тяжелая для нас игра, удаления поломали игру. В результате кто-то играл, кто-то не играл, кто-то переиграл, был сухой. Тяжело что-то говорить, когда такие удаления. Иногда играешь с одними командами, смотришь и не понимаешь. Честно говоря, я пока разобраться не могу в правилах, понять их не могу. У нас правила трактуют совершенно по-разному, с какой-то командой смотришь, отправляешь — ничего не было. Сейчас смотришь — все есть. Голова кругом идет. Надо все-таки как-то дать ребятам поиграть. Это была сегодня ключевая проблема.

— Вы обсуждали проблемы интерпретаций игровых ситуаций с судейским комитетом КХЛ?

— Когда мы обращаемся нам на определенные моменты, когда мы утверждаем, что было нарушение, нам говорят их не было. Потом смотрим на видео, получается раздвоение оценок. Должна быть какая-то единая линия.

— То есть не хватает последовательности решений судей?

— Наверное да. Разные игры — разные решения. Я понимаю, когда клюшка высоко бывает поднята, подножка. Но есть определенные непонятные моменты. И мы сами наиграли на удаления, они такие, с натяжкой были. То ли были, то ли не были. Очень слабые, неочевидные моменты. Их надо было просто натягивать. Посчитали, что они были — пожалуйста. Но и мы на такие удаления 100% наиграли.

— Большинство сегодня сработало. Ситуация исправляется?

— У нас до этого розыгрыши интересные, шайба просто не шла в ворота. Не очень много большинства у нас, одно-полтора за игру. Здорово разыграли, в каждой игре есть хорошие моменты, нужно просто поставить точку, забить. Мы очень мало забиваем, есть моменты — надо их реализовывать. Есть над чем работать.

Отметим, что по итогам встречи у «Ак Барса» 18 штрафных минут, у «Адмирала» 8.