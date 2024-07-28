Тренер «Ак Барса» Гелашвили назвал максимальными ожидания от нового сезона КХЛ
Тренер вратарей «Ак Барса» Георгий Гелашвили рассказал, чего ждет от работы в казанском клубе.
В середине мая экс-голкипер клубов КХЛ вошел в тренерский штаб Анвара Гатиятулина. Ранее Гелашвили работал тренером вратарей «Трактора».
«Скоро уже начинаем работу. Приехал в Магнитогорск на один день, и отсюда поеду в Казань. 1 августа приступаем к своим обязанностям. Ожидания от будущего сезона? Пока не хотелось бы ничего загадывать, уже в процессе будет понимание. Ожидания каждый раз максимальные. Одна цель, одна мечта. Это все прекрасно понимают. Поэтому загадывать не станем, а будем двигаться шаг за шагом к поставленной цели», — цитирует Гелашвили «РБ Спорт».
Сезон КХЛ-2024/25 стартует 3 сентября матчем за Кубок открытия между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом».
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Металлург Мг – Локомотив
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