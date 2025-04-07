Гатиятулин — о победе «Ак Барса» над «Автомобилистом» в Кубке Гагарина: «Играли две равные команды»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги серии против «Автомобилиста» в первом раунде Кубка Гагарина.

7 апреля «Ак Барс» на выезде во втором овертайме обыграл екатеринбуржцев в седьмом матче серии — 2:1.

«Как я и говорил, играли две равные команды. В этой серии решали воля к победе, характер, самоотдача. Хорошие отрезки.

Седьмых матчей много не бывает. Самое важное, что мы выиграли и прошли дальше. Но это огромный опыт для ребят, потому что многие у нас на таких ролях ещё не были», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

«Ак Барс» одержал четвертую победу в серии (4-3) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Автомобилист» вылетел из плей-офф.