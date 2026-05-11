Гатиятулин — о поражении «Ак Барса» от «Локомотива»: «Во втором периоде потеряли концентрацию»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил поражение от «Локомотива» в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ.

Игра прошла в понедельник, 11 мая, на «Арене-2000» в Ярославле и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«В начале удалось сдержать стартовые эмоции соперника, мы неплохо играли и создали моменты. Во втором периоде провалились, потеряли концентрацию и пропустили дважды. Тайм-аут я взял, чтобы сбить темп «Локомотива» и дать успокоиться команде», — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.

«Локомотив» повел в серии со счетом 1-0. Вторая игра команд состоится в Ярославле 13 мая.

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