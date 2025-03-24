Тренер «Ак Барса» Гатиятулин перед серией с «Автомобилистом» рассказал о готовности команды к плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал предстоящую серию против «Автомобилиста» в первом раунде Кубка Гагарина.

«На протяжении нескольких игр в конце регулярного чемпионата готовились к плей-офф, подходили ко второму этапу сезона через тренировки и игры. Раздосадованы ли тем, что упустили преимущество домашнего льда? Это важный фактор, но не ключевой. Все будет решаться в деталях, характере и самоотдаче. Важно подойти готовыми и физически, и эмоционально», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

«Ак Барс» (87 очков) финишировал на пятом месте в Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» (89) завершил регулярный чемпионат четвертым на «Востоке».

Серия между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» в первом раунде Кубка Гагарина стартует в Екатеринбурге в среду, 26 марта.