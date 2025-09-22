Тамбиев: «Мне никто напрямую не предлагал бросить «Адмирал» и возглавить другую команду»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, мог ли он уйти в другой клуб.

— Разговоры о вашем возможном уходе начались, наверное, еще после победы над «Салаватом Юлаевым». Были какие-то конкретные предложения?

— Нет , конкретики не было . Все знали , что у меня контракт с «Адмиралом» на два года . Никто напрямую не предлагал бросить кома нду и возглавить другую.

— Но ведь мы понимаем, что для некоторых клубов контракт не препятствие.

— Согласен . Но, повторюсь, ко мне с такими вариантами не обращались .

— Сейчас в КХЛ работают сразу четыре североамериканских тренера с опытом НХЛ. Для вас это вызов — обыгрывать специалистов, которые сами играли в Кубке Стэнли?

— Конечно. Конкуренция среди тренеров в КХЛ очень высокая. Смотришь на штабы, а там серьезные специалисты, большие имена. Но все же КХЛ — это другой мир. Здесь другие реалии, другие условия. Я хорошо знаю, как работают североамериканцы, какие они сильные психологи. У них есть чему поучиться, но в нашей лиге своя специфика.