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22 сентября 2025, 09:45

Тамбиев: «Мне никто напрямую не предлагал бросить «Адмирал» и возглавить другую команду»

Михаил Зислис
Обозреватель
Леонид Тамбиев.
Фото ХК «Адмирал»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, мог ли он уйти в другой клуб.

— Разговоры о вашем возможном уходе начались, наверное, еще после победы над «Салаватом Юлаевым». Были какие-то конкретные предложения?

— Нет, конкретики не было. Все знали, что у меня контракт с «Адмиралом» на два года. Никто напрямую не предлагал бросить команду и возглавить другую.

— Но ведь мы понимаем, что для некоторых клубов контракт не препятствие.

— Согласен. Но, повторюсь, ко мне с такими вариантами не обращались.

— Сейчас в КХЛ работают сразу четыре североамериканских тренера с опытом НХЛ. Для вас это вызов — обыгрывать специалистов, которые сами играли в Кубке Стэнли?

— Конечно. Конкуренция среди тренеров в КХЛ очень высокая. Смотришь на штабы, а там серьезные специалисты, большие имена. Но все же КХЛ — это другой мир. Здесь другие реалии, другие условия. Я хорошо знаю, как работают североамериканцы, какие они сильные психологи. У них есть чему поучиться, но в нашей лиге своя специфика.

Леонид Тамбиев.«Игроки должны от меня отдыхать. Иногда даже на ужин не прихожу». Тамбиев — о работе в «Адмирале»

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КХЛ
ХК Адмирал
Леонид Тамбиев
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
2. Локомотив - Ак Барс
1 - 5
3. Ак Барс - Локомотив
1 - 4
4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
3 - 4
1 - 4
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
4 - 3
1. Локомотив - Авангард
2 - 5
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1 - 3
3. Авангард - Локомотив
2 - 4
4. Авангард - Локомотив
2 - 0
5. Локомотив - Авангард
4 - 0
6. Авангард - Локомотив
2 - 3
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1/4 финала
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
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1 - 2
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4 - 5
3. Ак Барс - Динамо Мн
4 - 0
4. Ак Барс - Динамо Мн
3 - 2
0 - 4
Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
2. Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
3. Торпедо - Металлург Мг
2 - 4
4. Торпедо - Металлург Мг
3 - 2
5. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 4
4 - 0
Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
4 - 1
1. Авангард - ЦСКА
3 - 0
2. Авангард - ЦСКА
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1/8 финала
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
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3. Сибирь - Металлург Мг
1 - 3
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1 - 0
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1 - 0
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Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
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3 - 1
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1 - 2
4. Динамо М - Динамо Мн
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Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
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Авангард - Нефтехимик
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1. Авангард - Нефтехимик
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Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
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ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
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Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
4 - 1
1. Ак Барс - Трактор
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2. Ак Барс - Трактор
4 - 2
3. Трактор - Ак Барс
3 - 2
4. Трактор - Ак Барс
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2 - 1
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Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 4
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
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