Тренер «Адмирала» Тамбиев подвел итоги пятого матча с «Ак Барсом»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу своей команды в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:1).
«Прежде всего хочу поздравить свою команду с победой. Для начала ребята, честно, я просто восхищен вами! Большое вам спасибо за эту игру — хорошая такая, плей-оффная. Немного удаления в третьем периоде помешали. Но перетерпели, инициатива перешла к сопернику. И все же наша самоотдача и самопожертвование ребят позволили нам победить. Теперь едем на шестой матч, к себе домой. Посмотрим, что будет дальше. Готовились спокойно к этому матчу, на меня нет давления, как и в предыдущих игр. Что-то изменили, что-то подправили. Что сказал ребятам перед игрой? Знаете, это все же наша внутренняя кухня команды, секрет. Никаких установок Серебрякову особых не давалось, все в рабочем режиме. Лучший матч Никиты еще впереди. Нас все устраивает. Мы играем, тема судейства закрыта», — сказал Тамбиев.
Счет в серии после этой игры стал 3-2 в пользу «Ак Барса».
В этом сезоне «Адмирал» впервые в своей истории выступает во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Клуб играет в КХЛ с 2014 года.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 2
|1/4 финала конференции
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ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
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Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
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Автомобилист - Металлург
|3 - 4
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Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
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СКА - Динамо Мн
|4 - 2
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Локомотив - Витязь
|4 - 1
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Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|24.03
|19:30
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Ак Барс – Адмирал
|1 : 2