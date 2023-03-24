Тренер «Адмирала» Тамбиев подвел итоги пятого матча с «Ак Барсом»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу своей команды в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:1).

«Прежде всего хочу поздравить свою команду с победой. Для начала ребята, честно, я просто восхищен вами! Большое вам спасибо за эту игру — хорошая такая, плей-оффная. Немного удаления в третьем периоде помешали. Но перетерпели, инициатива перешла к сопернику. И все же наша самоотдача и самопожертвование ребят позволили нам победить. Теперь едем на шестой матч, к себе домой. Посмотрим, что будет дальше. Готовились спокойно к этому матчу, на меня нет давления, как и в предыдущих игр. Что-то изменили, что-то подправили. Что сказал ребятам перед игрой? Знаете, это все же наша внутренняя кухня команды, секрет. Никаких установок Серебрякову особых не давалось, все в рабочем режиме. Лучший матч Никиты еще впереди. Нас все устраивает. Мы играем, тема судейства закрыта», — сказал Тамбиев.

Счет в серии после этой игры стал 3-2 в пользу «Ак Барса».

В этом сезоне «Адмирал» впервые в своей истории выступает во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Клуб играет в КХЛ с 2014 года.