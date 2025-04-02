Тамбиев о поражении от «Трактора»: «Адмирал» хватило только на первый период»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Трактора» (3:7) в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина.
«Хороший первый период. К сожалению, только на первый нас и хватило. Эмоции, эмоции — немножко не туда. Шесть удалений, если не ошибаюсь, четыре в зоне атаки. Игра вчетвером — это не ключ к победе над «Трактором». Отсюда такой результат. Забыли, готовимся к следующему матчу. Времени на переживания нет. Чего волноваться? Это плей-офф, 68 игр позади, играем одним и тем же составом практически. Ребята все знают. Выполнять надо. Сегодня хватило на 20, а надо 60, тогда будет положительный результат. Рецепт «как выиграть у «Трактора», у меня есть. Но рецепта мало, надо уметь его применить правильно. Вот в чем вопрос», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч пройдет 4 апреля в Челябинске.
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