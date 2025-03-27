Тамбиев — о победе над «Трактором»: «Игроки «Адмирала» бились, как настоящие мужики»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Трактором» (5:4) в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Хочу отметить самоотдачу своих игроков, хорошее выполнение игрового задания. «Трактор» — серьезная команда, и наши ребята много что выполнили правильно, сделали очень много хороших вещей. В концовке немного прижались к своим воротам, отдали инициативу сопернику, а так бились, как настоящие мужики. Никто не выпадал, все очень ровно и солидно отыграли.

Наша задача на плей-офф? Завоевать Кубок Гагарина, как и у всех команд. Дайте нам хотя бы помечтать. У нас не второсортные ребята, они тоже хотят выиграть трофей, и они ничем не хуже игроков остальных команд», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Челябинске 29 марта.