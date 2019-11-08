«Трактор» заключил контракт с Лисиным

«Трактор» и нападающий Энвер Лисин заключили контракт. Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.

На просмотровом контракте форвард провел три игры и отметился двумя заброшенными шайбами при показателе полезности «+1». В прошлом сезоне 33-летний Лисин провел за «Спартак» 28 матчей в КХЛ, в которых набрал 6 (2+4) очков.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков