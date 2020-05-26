«Трактор» заключил контракт с Карпухиным на два года

«Трактор» подписал новый контракт с защитником Ильей Карпухиным. Соглашение с 21-летним игроком обороны носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Карпухин провел за «Трактор» 59 матчей и набрал 12 (1+11) очков при среднем игровом времени 19:09. Также в активе защитника 27 силовых приемов и 61 заблокированный бросок.

В течение сезона челябинский защитник регулярно привлекался в олимпийскую сборную России, за которую сыграл четыре матча на турнирах в Германии и Швейцарии.